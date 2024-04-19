СМИ: Госпитализированный через окно 300-килограммовый москвич умер в реанимации

По данным канала, в больницу пациент попал 11 апреля. К моменту госпитализации у мужчины уже были сердечная недостаточность и диабет, а в больнице у него также диагностировали воспаление.

Уточняется, что 54-летний москвич скончался 17 апреля. Врачи до последнего сражались за его жизнь, однако все их усилия оказались безуспешны.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева заявила, что почти треть населения России на данный момент страдает от ожирения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

