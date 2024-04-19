СМИ: Госпитализированный через окно 300-килограммовый москвич умер в реанимации
Москвич, которого из-за 300-килограммового веса пришлось доставать из квартиры через окно, умер в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, в больницу пациент попал 11 апреля. К моменту госпитализации у мужчины уже были сердечная недостаточность и диабет, а в больнице у него также диагностировали воспаление.
Уточняется, что 54-летний москвич скончался 17 апреля. Врачи до последнего сражались за его жизнь, однако все их усилия оказались безуспешны.
Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева заявила, что почти треть населения России на данный момент страдает от ожирения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полиция задержала москвича, заселявшего нелегалов в квартиры покойников
- МВД предложило разрешить следователям получать данные о звонках до решения суда
- Группа Pearl Jam представила новый альбом «Dark Matter»
- Телекритик Горбунов: «Вечерний Ургант» может вернуться в эфир осенью
- За сутки уровень воды в Ишиме в Тюменской области вырос более чем на 3 метра
- Аббас: Вторжение израильской армии в Рафах приведет к кровавой резне
- Владимир Машков намерен создать молодежное движение в рамках СТД
- СМИ: Госпитализированный через окно 300-килограммовый москвич умер в реанимации
- Тейлор Свифт выпустила новый альбом Tortured Poets Department
- K-Pop группа выпустила кавер на «Тополиный пух»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru