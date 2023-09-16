СМИ: Горняков сразу нескольких шахт эвакуируют в Кузбассе
16 сентября 202316:48
Горняков сразу нескольких шахт эвакуируют в Кузбассе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
По информации издания, эвакуацию объявили из-за замыкания на подстанции.
Ранее стало известно, что порядка 300 горняков находятся в шахте на севере Турции, где произошло обрушение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru