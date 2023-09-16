СМИ: Горняков сразу нескольких шахт эвакуируют в Кузбассе

Бондарев: заявление Киева о готовности объявить войну РФ – это блеф Каминьский: Польша запрещает въезд в страну машин зарегистрированных в РФ Шольц: проблемы в экономике ФРГ заключаются в ослаблении глобального спроса и падении экспорта СМИ: премьер Италии Мелони и глава Еврокомиссии фон дер Ляйен намерены посетить остров Лампедуза СМИ: актера Станислава Любшина перевели из реанимации в терапию после микроинсульта