СМИ: голубь скинул с крыши дома в Москве мину «Лепесток»

В Москве с крыши одного из многоэтажных домов в юго-западном административном округе сбросили мину «Лепесток», сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

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Снаряд скинул голубь, раскрашенный в желто-синие цвета. Полицейские ведут проверку информации. Отмечается, что снаряд окрашен в зеленый цвет, на мину нанесена буква «у».

Как стало известно ранее, к юго-востоку от Часова Яра Украина дистанционно минирует лесистую местность запрещенными противопехотными минами «Лепесток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПроисшествияМосква

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