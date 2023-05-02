СМИ: голубь скинул с крыши дома в Москве мину «Лепесток»
2 мая 202301:31
В Москве с крыши одного из многоэтажных домов в юго-западном административном округе сбросили мину «Лепесток», сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.
Снаряд скинул голубь, раскрашенный в желто-синие цвета. Полицейские ведут проверку информации. Отмечается, что снаряд окрашен в зеленый цвет, на мину нанесена буква «у».
Как стало известно ранее, к юго-востоку от Часова Яра Украина дистанционно минирует лесистую местность запрещенными противопехотными минами «Лепесток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru