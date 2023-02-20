В ЛНР рассказали о подготовке ВСУ к обороне Часова Яра

«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено увеличение фортификационных сооружений и контингента украинских войск», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.

По словам офицера, ВСУ активно минируют подходы к позициям и сооружают инженерные заграждения. Кроме того, к юго-востоку от Часова Яра противник дистанционно минирует лесистую местность запрещенными противопехотными минами «Лепесток».

На минувшей неделе Марочко сообщил, что киевские власти эвакуируют раненых военных, а также вывозят государственные учреждения и предприятия из Часова Яра, напоминает телеканал «360».

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут защищать Артемовск любой ценой и продолжат оборону, «пока это разумно», пишет «Свободная пресса».

