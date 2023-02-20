В ЛНР рассказали о подготовке ВСУ к обороне Часова Яра
Украинские войска готовятся к обороне и наращивают численность подразделений в районе города Часов Яр близ Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено увеличение фортификационных сооружений и контингента украинских войск», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.
По словам офицера, ВСУ активно минируют подходы к позициям и сооружают инженерные заграждения. Кроме того, к юго-востоку от Часова Яра противник дистанционно минирует лесистую местность запрещенными противопехотными минами «Лепесток».
На минувшей неделе Марочко сообщил, что киевские власти эвакуируют раненых военных, а также вывозят государственные учреждения и предприятия из Часова Яра, напоминает телеканал «360».
Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут защищать Артемовск любой ценой и продолжат оборону, «пока это разумно», пишет «Свободная пресса».
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