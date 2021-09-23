СМИ: Главу управления СК по Пермскому краю нашли мёртвым

Главу Следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергея Сарапульцева обнаружили мёртвым, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники.

Причины смерти полковника юстиции собеседники издания не раскрывают.

По информации Telegram-канала Baza, Сарапульцев мог совершить самоубийство. Также отмечается, что после нападения на Пермский университет в региональном управлении СК РФ прошло совещание, итогом которого стало отстранение от расследования многих местных следователей.

Трагедия в Перми произошла 20 сентября. Студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в вузе, погибли шесть человек, еще 24 пострадали. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Пермский КрайТрупСамоубийствоСледственный Комитет Рф
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