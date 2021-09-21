СМИ: пермскому стрелку ампутировали ногу
21 сентября 202118:03
Пермский стрелок Тимур Бекмансуров по-прежнему находится в очень тяжёлом состоянии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По данным источника, врачи ампутировали ему левую ногу.
Трагедия произошла в Перми 20 сентября. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ, сообщает телеканал «360». Погибли шесть человек, еще 24 пострадали. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.
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21 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru