СМИ: пермскому стрелку ампутировали ногу

Пермский стрелок Тимур Бекмансуров по-прежнему находится в очень тяжёлом состоянии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, врачи ампутировали ему левую ногу.

Трагедия произошла в Перми 20 сентября. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ, сообщает телеканал «360». Погибли шесть человек, еще 24 пострадали. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

