СМИ: Главред The Insider Доброхотов объявлен в розыск

Главный редактор The Insider (признан в России иноагентом) Роман Доброхотов объявлен в розыск, а в его доме проходит обыск, сообщает в четверг «Интерфакс».

По данным адвоката Доброхотова Юлии Кузнецовой, он был объявлен в розыск 23 сентября в связи с уголовным делом о незаконном пересечении границы.

Отмечается, что обыски проходят с утра 30 сентября дома у Доброхотова и у его родителей.