СМИ: Главред The Insider Доброхотов объявлен в розыск

Главный редактор The Insider (признан в России иноагентом) Роман Доброхотов объявлен в розыск, а в его доме проходит обыск, сообщает в четверг «Интерфакс».

По данным адвоката Доброхотова Юлии Кузнецовой, он был объявлен в розыск 23 сентября в связи с уголовным делом о незаконном пересечении границы.

Отмечается, что обыски проходят с утра 30 сентября дома у Доброхотова и у его родителей.

На основателя The Insider завели дело о клевете

Адвокат Сергей Тельнов, также защищающий интересы журналиста, утверждает, что жену и родителей Доброхотова собираются после обысков доставить на допрос в ФСБ.

23 июля в реестр СМИ-иноагентов добавили юридическое лицо «The Insider SIA», зарегистрированное в Риге.

28 июля стало известно, что против главреда The Insider возбудили уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Ван дер Верффа.

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ФОТО: newanons.ru
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