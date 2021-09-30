СМИ: Главред The Insider Доброхотов объявлен в розыск
Главный редактор The Insider (признан в России иноагентом) Роман Доброхотов объявлен в розыск, а в его доме проходит обыск, сообщает в четверг «Интерфакс».
По данным адвоката Доброхотова Юлии Кузнецовой, он был объявлен в розыск 23 сентября в связи с уголовным делом о незаконном пересечении границы.
Отмечается, что обыски проходят с утра 30 сентября дома у Доброхотова и у его родителей.
Адвокат Сергей Тельнов, также защищающий интересы журналиста, утверждает, что жену и родителей Доброхотова собираются после обысков доставить на допрос в ФСБ.
23 июля в реестр СМИ-иноагентов добавили юридическое лицо «The Insider SIA», зарегистрированное в Риге.
28 июля стало известно, что против главреда The Insider возбудили уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Ван дер Верффа.
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