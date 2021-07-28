На основателя The Insider завели дело о клевете
28 июля 202109:39
Против главреда The Insider (признан в России иноагентом) Романа Доброхотова возбудили уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Ван дер Верффа, сообщил его адвокат.
Ранее стало известно, что силовики пришли с обысками к Доброхотову около 8 утра. Об этом журналист сам написал в Twitter. Он также написал свой адрес и попросил помощи адвокатов.
Видимо к у меня обыск. Стучится полиция— Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) July 28, 2021
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru