На основателя The Insider завели дело о клевете

Против главреда The Insider (признан в России иноагентом) Романа Доброхотова возбудили уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Ван дер Верффа, сообщил его адвокат.

Ранее стало известно, что силовики пришли с обысками к Доброхотову около 8 утра. Об этом журналист сам написал в Twitter. Он также написал свой адрес и попросил помощи адвокатов.

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Фото: sledcom.ru
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