СМИ: До 11 человек ранены в результате взрыва в Стамбуле
13 ноября 202217:02
По предварительным данным, 11 человек оказались ранены в результате взрыва в турецком Стамбуле, сообщает телеканал CNN Türk.
В центре Стамбула ориентировочно в 16:20 в воскресенье, 13 ноября, на главной пешеходной улице Истикляль прогремел взрыв. Он был слышен в разных частях города.
В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru