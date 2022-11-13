СМИ: До 11 человек ранены в результате взрыва в Стамбуле

По предварительным данным, 11 человек оказались ранены в результате взрыва в турецком Стамбуле, сообщает телеканал CNN Türk.

Станция метро загорелась в центре Стамбула

В центре Стамбула ориентировочно в 16:20 в воскресенье, 13 ноября, на главной пешеходной улице Истикляль прогремел взрыв. Он был слышен в разных частях города.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ПроисшествиеПострадавшиеВзрывТурция
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