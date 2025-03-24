СМИ: Глава округа Нижегородской области попал в ДТП

По данным канала, Созонов направлялся в областной центр в командировку, управлял автомобилем его водитель. Автомобиль чиновника столкнулся с легковой машиной, двигавшейся во встречном направлении.

Кто из водителей стал виновников ДТП, не сообщается. Созонов и его водитель были госпитализированы, чиновник сам оценил свое состояние как плохое.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Советском районе республики Марий Эл, есть пострадавшие. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

