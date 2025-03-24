СМИ: Глава округа Нижегородской области попал в ДТП
Глава Сокольского округа (Нижегородская область) Александр Созонов попал в ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.
По данным канала, Созонов направлялся в областной центр в командировку, управлял автомобилем его водитель. Автомобиль чиновника столкнулся с легковой машиной, двигавшейся во встречном направлении.
Кто из водителей стал виновников ДТП, не сообщается. Созонов и его водитель были госпитализированы, чиновник сам оценил свое состояние как плохое.
Ранее легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Советском районе республики Марий Эл, есть пострадавшие. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru