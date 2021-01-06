СМИ: Глава народной милиции ЛНР пострадал при взрыве газа В Луганске

Глава народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко получил ожоги в результате взрыва в жилом доме в Луганске, сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на информированный источник.

По информации собеседника агентства, Лещенко госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. Источник также добавил, что версия покушения не рассматривается.

«Основная версия - взрыв газа», - отметил собеседник «Интерфакса».

Очевидцы рассказывают, что взрыв произошел в квартире одного из многоэтажных домов в Луганске ночью 6 января. На месте происшествия работают сотрудники МВД и МЧС ЛНР.



Официальных комментариев от правоохранителей пока не последовало.

