СМИ: Глава народной милиции ЛНР пострадал при взрыве газа В Луганске

Глава народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко получил ожоги в результате взрыва в жилом доме в Луганске, сообщает «Интерфаксу» со ссылкой на информированный источник.

По информации собеседника агентства, Лещенко госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. Источник также добавил, что версия покушения не рассматривается.

«Основная версия - взрыв газа», - отметил собеседник «Интерфакса».

Очевидцы рассказывают, что взрыв произошел в квартире одного из многоэтажных домов в Луганске ночью 6 января. На месте происшествия работают сотрудники МВД и МЧС ЛНР.

Официальных комментариев от правоохранителей пока не последовало.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЛуганскВзрыв ГазаЛНР
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