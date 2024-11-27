СМИ: Гимназист попал в реанимацию после употребления снюса

Двенадцатилетний учащийся гимназии попал в реанимацию после того, как употребил снюс на перемене, в городе Тихвин (Ленинградская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Отмечается, что никотиновые подушечки группа подростков приобрела в близлежащем магазине. Отравившийся подросток находится в крайне тяжелом состоянии.

Известно, что мальчик воспитывается в полной семье.

Ранее сотрудники УФСБ и полиции в Ингушетии задержали охранника школы, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков, он хранил героин в одном из школьных кабинетов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПроисшествияЛенинградская ОбластьНаркотикиШкольники

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