СМИ: Гимназист попал в реанимацию после употребления снюса
Двенадцатилетний учащийся гимназии попал в реанимацию после того, как употребил снюс на перемене, в городе Тихвин (Ленинградская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что никотиновые подушечки группа подростков приобрела в близлежащем магазине. Отравившийся подросток находится в крайне тяжелом состоянии.
Известно, что мальчик воспитывается в полной семье.
Ранее сотрудники УФСБ и полиции в Ингушетии задержали охранника школы, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков, он хранил героин в одном из школьных кабинетов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru