СМИ: Гимназист попал в реанимацию после употребления снюса

Отмечается, что никотиновые подушечки группа подростков приобрела в близлежащем магазине. Отравившийся подросток находится в крайне тяжелом состоянии.

Известно, что мальчик воспитывается в полной семье.

Ранее сотрудники УФСБ и полиции в Ингушетии задержали охранника школы, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков, он хранил героин в одном из школьных кабинетов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

