СМИ: Генерал-лейтенант в отставке лишился 19,5 млн рублей из-за мошенников

Отмечается, что военному поступило несколько звонков. Сначала мошенники представились сотрудниками провайдера домашней телефонии и интернета и попросили сообщить данные для перерегистрации телефона. Впоследствии аферисты перезвонили, представившись на этот раз сотрудниками спецслужб. Лже-силовики заявили, что деньги генерал-лейтенанта якобы были отправлены ВСУ мошенниками, с которыми он общался ранее. Злоумышленники предложили пожилому мужчине обналичить сбережение и передать их курьеру, чтобы обеспечить себе «алиби».

Гриднев вместе с женой передал курьеру все имевшиеся дома накопления (14,1 млн рублей и $23 тысячи), а также снял в банке еще 3 млн рублей. После этого Гридневу перезвонили, сообщили о получении денежных средств и пообещали, что скоро вернут их. Генерал-лейтенант понял, что его обманули мошенники, и обратился в правоохранительные органы.

Ранее из-за действий мошенников без сбережений, квартиры и автомобиля осталась 65-летняя жительница Сестрорецка (Ленинградская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

