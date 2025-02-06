СМИ: Генерал-лейтенант в отставке лишился 19,5 млн рублей из-за мошенников
Жертвой мошенников стал генерал-лейтенант Генштаба Вооруженных сил России в отставке 85-летний Герман Гриднев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что военному поступило несколько звонков. Сначала мошенники представились сотрудниками провайдера домашней телефонии и интернета и попросили сообщить данные для перерегистрации телефона. Впоследствии аферисты перезвонили, представившись на этот раз сотрудниками спецслужб. Лже-силовики заявили, что деньги генерал-лейтенанта якобы были отправлены ВСУ мошенниками, с которыми он общался ранее. Злоумышленники предложили пожилому мужчине обналичить сбережение и передать их курьеру, чтобы обеспечить себе «алиби».
Гриднев вместе с женой передал курьеру все имевшиеся дома накопления (14,1 млн рублей и $23 тысячи), а также снял в банке еще 3 млн рублей. После этого Гридневу перезвонили, сообщили о получении денежных средств и пообещали, что скоро вернут их. Генерал-лейтенант понял, что его обманули мошенники, и обратился в правоохранительные органы.
Ранее из-за действий мошенников без сбережений, квартиры и автомобиля осталась 65-летняя жительница Сестрорецка (Ленинградская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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