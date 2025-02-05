ЦБ: За 2024 год россияне подали в два раза больше жалоб на мошенников

За прошедший год россияне подали в Банк России 28,3 тысячи жалоб на действия мошенников, что больше в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом, следует из данных ЦБ.

При этом всего россияне за год направили регулятору 205 тысяч жалоб на кредитные организации. По данным ЦБ, тема мошенничества второй год подряд держится в топ-3 по популярности. На первом месте идут недобросовестные практики банков в сфере потребкредитования (17,3% обращений), а на втором – жалобы на проблемы с расчетными счетами (17%).