ЦБ: За 2024 год россияне подали в два раза больше жалоб на мошенников
За прошедший год россияне подали в Банк России 28,3 тысячи жалоб на действия мошенников, что больше в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом, следует из данных ЦБ.
При этом всего россияне за год направили регулятору 205 тысяч жалоб на кредитные организации. По данным ЦБ, тема мошенничества второй год подряд держится в топ-3 по популярности. На первом месте идут недобросовестные практики банков в сфере потребкредитования (17,3% обращений), а на втором – жалобы на проблемы с расчетными счетами (17%).
В Центробанке отметили, что в связи с этим в прошлом году регулятор получил право приостанавливать подозрительные переводы физлиц на два дня. Однако такой подход сыграл негативную роль и число обращений, связанных с блокировкой банками переводов и счетов, выросло в 2,2 раза.
Ранее ЦБ сообщал что в 2024 году россияне направили 554 жалобы в Центробанк, которые были связаны с несогласием размера начисленных процентов по вкладам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru