Один из богатейших людей Польши Ежи Кржановский был найден мертвым

Польская полиция обнаружила тело одного из богатейших бизнесменов Польши Ежи Кржановского. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

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Пресс-офицер полиции города Кросно Павел Бужиньский рассказал, что 6 июня 54-летний мужчина вышел на прогулку и пропал.

Искали Кржановского с помощью дронов и собак. Сначала был найден телефон бизнесмена, а затем и его тело. По одной из версий, причиной смерти Кржановского мог стать обширный инфаркт.

«По решению прокуратуры тело передали на вскрытие», — заключил Бужиньский.

Ранее экс-глава УСБ СК РФ Михаил Максименко был найден мертвым в колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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