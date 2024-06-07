Один из богатейших людей Польши Ежи Кржановский был найден мертвым
Польская полиция обнаружила тело одного из богатейших бизнесменов Польши Ежи Кржановского. Об этом сообщает Wirtualna Polska.
Пресс-офицер полиции города Кросно Павел Бужиньский рассказал, что 6 июня 54-летний мужчина вышел на прогулку и пропал.
Искали Кржановского с помощью дронов и собак. Сначала был найден телефон бизнесмена, а затем и его тело. По одной из версий, причиной смерти Кржановского мог стать обширный инфаркт.
«По решению прокуратуры тело передали на вскрытие», — заключил Бужиньский.
Ранее экс-глава УСБ СК РФ Михаил Максименко был найден мертвым в колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru