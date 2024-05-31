СМИ: Газовый баллон взорвался в кафе в центре Москвы
31 мая 202416:57
Газовый баллон взорвался на крыше кафе в центре Москвы. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл на улица Сретенка, 22/1. В результате взрыва возникло возгорание, которое потушили до прибытия пожарных.
«Предварительно, пострадал один человек, его осматривают медики», - добавил источник.
Ранее пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате взрыва газа, который произошёл в квартире в Висаитовском районе Грозного, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru