СМИ: Газовый баллон взорвался в кафе в центре Москвы

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл на улица Сретенка, 22/1. В результате взрыва возникло возгорание, которое потушили до прибытия пожарных.

«Предварительно, пострадал один человек, его осматривают медики», - добавил источник.

Ранее пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате взрыва газа, который произошёл в квартире в Висаитовском районе Грозного, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».