СМИ: Газовый баллон взорвался в кафе в центре Москвы

Газовый баллон взорвался на крыше кафе в центре Москвы. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошёл на улица Сретенка, 22/1. В результате взрыва возникло возгорание, которое потушили до прибытия пожарных.

«Предварительно, пострадал один человек, его осматривают медики», - добавил источник.

Ранее пять человек, в том числе четверо детей, пострадали в результате взрыва газа, который произошёл в квартире в Висаитовском районе Грозного, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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