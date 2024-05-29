СК завел дело после взрыва газового баллона в гостинице в Чебоксарах

Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газового баллона в ресторане гостиницы в Чебоксарах, в результате которого пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, днем 29 мая в ресторане одного из отелей Чебоксар разгерметизировался газовый баллон. Осколки барной стойки ранили посетителей и сотрудников заведения.