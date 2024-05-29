СК завел дело после взрыва газового баллона в гостинице в Чебоксарах

Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газового баллона в ресторане гостиницы в Чебоксарах, в результате которого пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, днем 29 мая в ресторане одного из отелей Чебоксар разгерметизировался газовый баллон. Осколки барной стойки ранили посетителей и сотрудников заведения.

В Чебоксарах восемь человек пострадали при взрыве газового баллона

Днем прокуратура Чувашии сообщила о взрыве газового баллона в помещении ресторана при гостинице на улице Ярославской. В момент взрыва внутри находились посетители и персонал.

В Минздраве Чувашии уточнили, что в результате инцидента пострадали 10 человек, состояние одного из них оценивается как тяжелое, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: официальный Telegram-канал прокуратуры Чувашской Республики
ТЕГИ:Следственный КомитетВзрыв Газа

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