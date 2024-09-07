СМИ: Газ взорвался в жилом доме в дагестанском Кизилюрте

Взрыв газа в жилом доме в дагестанском Кизилюрте произошел около шести утра, сообщает Telegram-канал Shot.

В Воронежской области при атаке дрона возник пожар у взрывоопасных объектов

По данным издания, в результате взрыва пострадал один человек.

Пострадавшего транспортировали в Махачкалу, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. У него множественные ожоги.

Ранее в Новороссийске прогремел взрыв в жилом доме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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