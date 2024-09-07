СМИ: Газ взорвался в жилом доме в дагестанском Кизилюрте
7 сентября 202415:59
Взрыв газа в жилом доме в дагестанском Кизилюрте произошел около шести утра, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, в результате взрыва пострадал один человек.
Пострадавшего транспортировали в Махачкалу, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. У него множественные ожоги.
Ранее в Новороссийске прогремел взрыв в жилом доме, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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- СМИ: Газ взорвался в жилом доме в дагестанском Кизилюрте
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru