СМИ: ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB Сачкова

Сачков был арестован в сентябре 2021 года. Источники ТАСС утверждают, что он работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные по кибербезопасности, составляющие гостайну, сообщает НСН.

По словам самого Сачкова, который вину в госизмене не признаёт, обвинение никак не связано с деятельностью Group-IB, сообщает RT.