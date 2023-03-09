СМИ: ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB Сачкова
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ завершила расследование дела о госизмене против основателя Group-IB Ильи Сачкова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сачков был арестован в сентябре 2021 года. Источники ТАСС утверждают, что он работал на иностранные спецслужбы и передавал им данные по кибербезопасности, составляющие гостайну, сообщает НСН.
По словам самого Сачкова, который вину в госизмене не признаёт, обвинение никак не связано с деятельностью Group-IB, сообщает RT.
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