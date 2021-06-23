СМИ: ФСБ задержала летного директора S7 Airlines при продаже должности пилота

Летного директора авиакомпании S7 Airlines Мансура Бадракова задержали в Московской области при попытке продать должность пилота новейшего лайнера Airbus A320neo. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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По словам собеседника агентства, следователи в сотрудничестве с сотрудниками ФСБ задержали топ-менеджера с поличным. За свои услуги Бадраков запросил полтора миллиона рублей.

Как подчеркнул источник ТАСС, с задержанным ведутся следственные действия.

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ФОТО: РИА Новсти/Александр Гальперин
ТЕГИ:АвиакомпанииЗадержаниеМосковская ОбластьФСБ
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