СМИ: ФСБ задержала летного директора S7 Airlines при продаже должности пилота
23 июня 202119:22
Летного директора авиакомпании S7 Airlines Мансура Бадракова задержали в Московской области при попытке продать должность пилота новейшего лайнера Airbus A320neo. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, следователи в сотрудничестве с сотрудниками ФСБ задержали топ-менеджера с поличным. За свои услуги Бадраков запросил полтора миллиона рублей.
Как подчеркнул источник ТАСС, с задержанным ведутся следственные действия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru