СМИ: Фигурист Максим Наумов не был на борту упавшего в США самолета

Фигуриста Максима Наумова не было на борту самолета, который потерпел крушение в небе над Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского фигуриста Антона Спиридонова.

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Как рассказал спортсмен, Наумов улетел из Уичито в понедельник 27 января. Спиридонов пояснил, что они вместе в тот день находились в аэропорту.

Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолётом Black Hawk над аэропортом имени Рональда Рейгана в 21:47 по местному времени (в 05:47 по мск). На борту упавшего самолёта были 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее сообщалось, что среди пассажиров рейса были родители Максима Наумова чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

С 21 по 26 января в Уичито проходил чемпионат США по фигурному катанию. Максим Наумов занял на прошедшем турнире четвертое место, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из телетрансляции
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