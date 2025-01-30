СМИ: Фигурист Максим Наумов не был на борту упавшего в США самолета
Фигуриста Максима Наумова не было на борту самолета, который потерпел крушение в небе над Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского фигуриста Антона Спиридонова.
Как рассказал спортсмен, Наумов улетел из Уичито в понедельник 27 января. Спиридонов пояснил, что они вместе в тот день находились в аэропорту.
Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолётом Black Hawk над аэропортом имени Рональда Рейгана в 21:47 по местному времени (в 05:47 по мск). На борту упавшего самолёта были 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее сообщалось, что среди пассажиров рейса были родители Максима Наумова чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
С 21 по 26 января в Уичито проходил чемпионат США по фигурному катанию. Максим Наумов занял на прошедшем турнире четвертое место, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первый в РФ насыпной остров у берегов Сочи начнут строить в 2026 году
- Рената Литвинова в Париже выпустит спектакль по своей пьесе
- Отстыковка «Прогресса МС-28» от МКС запланирована на 25 февраля
- Запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились до 55%
- Около 100 тысяч военных ВСУ оставили свои части и пустились в бега
- СМИ: Советская фигуристка Волянская была на борту упавшего в США самолета
- В реке нашли черный ящик разбившегося в Вашингтоне самолета
- СМИ: Фигурист Максим Наумов не был на борту упавшего в США самолета
- Минобороны: Ежемесячные потери ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек
- Песков пообещал своевременно объявить сроки послания Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru