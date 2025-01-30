СМИ: Фигурист Максим Наумов не был на борту упавшего в США самолета

Как рассказал спортсмен, Наумов улетел из Уичито в понедельник 27 января. Спиридонов пояснил, что они вместе в тот день находились в аэропорту.

Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолётом Black Hawk над аэропортом имени Рональда Рейгана в 21:47 по местному времени (в 05:47 по мск). На борту упавшего самолёта были 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Ранее сообщалось, что среди пассажиров рейса были родители Максима Наумова чемпионы мира по фигурному катанию в парах 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.



С 21 по 26 января в Уичито проходил чемпионат США по фигурному катанию. Максим Наумов занял на прошедшем турнире четвертое место, передает «Радиоточка НСН».

