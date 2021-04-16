СМИ: Фигуранты по делу замглавы департамента экономической политики Москвы признали вину
Дмитрий Рославцев и Максим Самылов, являющиеся фигурантами уголовного дела о коррупции, которое было возбуждено в отношении замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Костромы, дали признательные показания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, Рославцев и Самылов согласились сотрудничать со следствием в рамках расследования уголовного дела о взятке в особо крупном размере.
Ранее Пресненский районный суд Москвы отправил Кострому в СИЗО до 14 июня. Замглавы департамента экономической политики и развития Москвы обвиняется в получении взятки более 22,5 миллиона рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 995 / сут.
Умерли
105 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 109 / сут.
- Меркель привилась от коронавируса вакциной AstraZeneca
- Более 3 миллионов человек в мире умерли от коронавируса
- Жителей Москвы предупредили о пробуждении клещей
- Путин обсудил с членами Совбеза ответные меры на санкции США
- На Кубани более 10 школьников госпитализировали с признаками гастроэнтерита
- СМИ: Фигуранты по делу замглавы департамента экономической политики Москвы признали вину
- РСТ опроверг сообщения СМИ о возврате денег за несостоявшиеся туры
- Николя Мор вернётся на пост главы «Автоваза»
- МВД потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов
- В Кремле надеются переубедить Турцию в вопросе Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru