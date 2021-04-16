СМИ: Фигуранты по делу замглавы департамента экономической политики Москвы признали вину

Дмитрий Рославцев и Максим Самылов, являющиеся фигурантами уголовного дела о коррупции, которое было возбуждено в отношении замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Костромы, дали признательные показания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, Рославцев и Самылов согласились сотрудничать со следствием в рамках расследования уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

Ранее Пресненский районный суд Москвы отправил Кострому в СИЗО до 14 июня. Замглавы департамента экономической политики и развития Москвы обвиняется в получении взятки более 22,5 миллиона рублей.

