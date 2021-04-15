СМИ сообщили о задержании замглавы столичного департамента по подозрению в коррупции

Заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома подозревается в получении взятки на сумму более четырёх миллионов рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства рассказал, что Кострома был задержан «с поличным».

Ранее Росгвардия подтвердила, что в Санкт-Петербурге при получении взятки был задержан преподаватель института ведомства, сообщают «Невские новости». Отмечается, что данный факт был выявлен при непосредственном участии службы собственной безопасности Росгвардии.

