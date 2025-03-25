СМИ: Еще один взрыв прогремел в Махачкале

Еще один взрыв газа произошел в Махачкале в одноэтажном строении магазина сотовой связи, передают «Известия» со ссылкой на источник.

Взрыв раздался на проспекте Имама Шамиля, 66. По данным информагентства, пострадал один человек.

В Ростовской области мужчина пострадал при взрыве в многоквартирном доме

Ранее РИА Новости со ссылкой на Минздрав Дагестана сообщили, что в результате утреннего взрыва в многоэтажном незаселенном доме Махачкалы пострадали два человека. Они находятся в тяжелом состоянии.

После утреннего взрыва в многоэтажке начался пожар и произошло частичное обрушение квартир, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДагестанМахачкала

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