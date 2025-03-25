СМИ: Еще один взрыв прогремел в Махачкале
Еще один взрыв газа произошел в Махачкале в одноэтажном строении магазина сотовой связи, передают «Известия» со ссылкой на источник.
Взрыв раздался на проспекте Имама Шамиля, 66. По данным информагентства, пострадал один человек.
Ранее РИА Новости со ссылкой на Минздрав Дагестана сообщили, что в результате утреннего взрыва в многоэтажном незаселенном доме Махачкалы пострадали два человека. Они находятся в тяжелом состоянии.
После утреннего взрыва в многоэтажке начался пожар и произошло частичное обрушение квартир, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru