В Ростовской области мужчина пострадал при взрыве в многоквартирном доме

Взрыв произошел в многоквартирном доме в поселке Верхнетемерницкий в Аксайском районе Ростовской области, пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба районного управления по предупреждению и ликвидации ЧС.

По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило в 03:20. Взрыв прогремел в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Пострадавший - мужчина 2002 года рождения - получил ожоги первой степени, его доставили в больницу.

Известно, что взрывная волна повредила обшивку потолка в подъезде и входные двери пяти квартир. Причиной ЧП не была утечка газа, предположительно, источник располагался в одной из квартир. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в поселке Батуринский Челябинской области произошла детонация бытового газа в местном магазине, здание было частично разрушено, пострадала владелица торговой точки, напоминает Ura.ru.

