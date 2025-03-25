В Ростовской области мужчина пострадал при взрыве в многоквартирном доме
Взрыв произошел в многоквартирном доме в поселке Верхнетемерницкий в Аксайском районе Ростовской области, пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба районного управления по предупреждению и ликвидации ЧС.
По данным ведомства, сообщение об инциденте поступило в 03:20. Взрыв прогремел в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Пострадавший - мужчина 2002 года рождения - получил ожоги первой степени, его доставили в больницу.
Известно, что взрывная волна повредила обшивку потолка в подъезде и входные двери пяти квартир. Причиной ЧП не была утечка газа, предположительно, источник располагался в одной из квартир. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее в поселке Батуринский Челябинской области произошла детонация бытового газа в местном магазине, здание было частично разрушено, пострадала владелица торговой точки, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru