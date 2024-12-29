СМИ: Эксперты усомнились в версии с птицами в катастрофе в Южной Корее
Несколько опрошенных Reuters отраслевых экспертов поставили под сомнение версию о том, что «Боинг» в Южной Корее рухнул после столкновения с птицами. Южнокорейские чиновники при этом сообщают, что еще расследуют причину крушения рейса 7C2216 авиакомпании Jeju Air.
«Почему пожарные не залили полосу пеной? Почему их не было рядом, когда самолет приземлился? И почему самолет приземлился так далеко от взлетно-посадочной полосы?», — заявил редактор Airline News Джеффри Томас.
Он добавил, что случаев столкновения пассажирских авиалайнеров с птицами достаточно много, но ни один из них, на его памяти, не мешал выпуску шасси.
Австралийский эксперт по безопасности полетов Джеффри Делл также заявил, что никогда не видел, чтобы столкновение с птицей помешало выпуску шасси самолета. По словам Делла, столкновение с птицами могло бы повлиять на двигатели, если бы в них попала стая, но это не привело бы к их немедленной остановке — пилоты в таком случае имели бы время, чтобы разобраться с ситуацией.
Представитель министерства транспорта Южной Кореи позднее пояснил, что после того как диспетчерская вышка дала предупреждение о столкновении с птицами и пилоты объявили сигнал бедствия, они попытались приземлиться на взлетно-посадочной полосе с противоположного направления. В процессе посадки самолет задел курсовой маяк и столкнулся со стеной
Также известно, что капитан разбившегося лайнера работал в этом звании с 2019 года. Он налетал 6823 часов. Не оспаривается и опыт второго пилота, имеющего налет в 1650 часов.
Кроме того, добавляет Reuters, модель Boeing, попавшая в катастрофу, 737-800, является одним из самых популярных авиалайнеров в мире и обладает в целом высокими показателями безопасности.
Самолет авиакомпании Jeju Air разбился утром 29 декабря. При посадке у лайнера не были выпущены шасси. Погибли 179 человек. Власти объявили в Южной Корее недельный траур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru