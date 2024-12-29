СМИ: Эксперты усомнились в версии с птицами в катастрофе в Южной Корее

Он добавил, что случаев столкновения пассажирских авиалайнеров с птицами достаточно много, но ни один из них, на его памяти, не мешал выпуску шасси.

Австралийский эксперт по безопасности полетов Джеффри Делл также заявил, что никогда не видел, чтобы столкновение с птицей помешало выпуску шасси самолета. По словам Делла, столкновение с птицами могло бы повлиять на двигатели, если бы в них попала стая, но это не привело бы к их немедленной остановке — пилоты в таком случае имели бы время, чтобы разобраться с ситуацией.



Представитель министерства транспорта Южной Кореи позднее пояснил, что после того как диспетчерская вышка дала предупреждение о столкновении с птицами и пилоты объявили сигнал бедствия, они попытались приземлиться на взлетно-посадочной полосе с противоположного направления. В процессе посадки самолет задел курсовой маяк и столкнулся со стеной

Также известно, что капитан разбившегося лайнера работал в этом звании с 2019 года. Он налетал 6823 часов. Не оспаривается и опыт второго пилота, имеющего налет в 1650 часов.



Кроме того, добавляет Reuters, модель Boeing, попавшая в катастрофу, 737-800, является одним из самых популярных авиалайнеров в мире и обладает в целом высокими показателями безопасности.

Самолет авиакомпании Jeju Air разбился утром 29 декабря. При посадке у лайнера не были выпущены шасси. Погибли 179 человек. Власти объявили в Южной Корее недельный траур, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

