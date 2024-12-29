СМИ: 179 человек погибли в авиакатастрофе в Южной Корее
Спасательные службы Южной Кореи подтвердили гибель почти всех находившихся на борту упавшего в Муане авиалайнера. Об этом сообщает Yonhap.
Самолетом авиакомпании Jeju Ai летели 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Двух человек удалось спасти. 179 человек погибли.
В истории Южной Кореи это крупнейшая по числу жертв авиакатастрофа, отмечает Yonhap. До настоящего момента такой катастрофой было падение авиалайнера в Мокпхо в 1993 году. Тогда погибли 66 человек рейса самолета авиакомпании Asiana Airlines.
Самолет авиакомпании Jeju Air разбился утром 29 декабря в Южной Корее. Лайнер следовал рейсом из Бангкока в Муан. Спасательные работы на месте крушения продолжаются. Оба черных ящика авиалайнера уже нашли, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru