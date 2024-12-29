СМИ: 179 человек погибли в авиакатастрофе в Южной Корее

Спасательные службы Южной Кореи подтвердили гибель почти всех находившихся на борту упавшего в Муане авиалайнера. Об этом сообщает Yonhap.



Самолетом авиакомпании Jeju Ai летели 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Двух человек удалось спасти. 179 человек погибли.