СМИ: Экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний задержали в Москве

По данным издания, задержание было произведено утром 18 июня, параллельно проводились обыски в офисе «СГ-Транс». В компании воздержались от комментариев.

Вместе с Тайчером были задержаны еще пять человек.

Ранее сообщалось, что ФСБ удалось задержать бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских, который 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении свыше 2 млрд рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

