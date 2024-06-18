СМИ: Экс-владельца одной из крупнейших лизинговых компаний задержали в Москве
В Москве задержали бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера, пишет РБК со ссылкой на представителей транспортного рынка.
По данным издания, задержание было произведено утром 18 июня, параллельно проводились обыски в офисе «СГ-Транс». В компании воздержались от комментариев.
Вместе с Тайчером были задержаны еще пять человек.
Ранее сообщалось, что ФСБ удалось задержать бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских, который 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении свыше 2 млрд рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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