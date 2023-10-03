Carlsberg лишил «Балтику» права выпускать датское пиво

Таким образом российская пивоваренная компания лишится права производить, продвигать и продавать продукцию международных и региональных брендов, которые принадлежат Carlsberg Group, в том числе, это пиво Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, 1664 и другие.

«Решение правления - это ответ на указ президента РФ от 16 июля 2023 года о временной передаче управления «Балтикой» российским властям», - говорится в сообщении.

В Carlsberg Group добавили, что российской компании до 1 апреля 2024 года предоставлен ограниченный период эксплуатации, в течение которого она сможет «израсходовать имеющиеся запасы продукции».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» перешли во временное управление России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

