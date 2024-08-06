СМИ: Экс-посол РФ в Афганистане получил травму на Ярославском вокзале

Инцидент произошел 5 августа в 13:45. В материале уточняется, что Конаровский серьезно травмировал ногу, когда выходил из электрички, прибывшей из Пушкино в Москву. Мужчина оступился, зацепился ботинком за перрон и упал между платформой и поездом.

Конаровского с серьезным переломом госпитализировали в больницу. Мужчине предстоит лечение в течении двух месяцев.

Ранее стало известно, что группа Garbage объявила об отмене оставшихся концертов в 2024 году из-за травмы, которую получила солистка Ширли Мэнсон, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

