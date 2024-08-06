СМИ: Экс-посол РФ в Афганистане получил травму на Ярославском вокзале
Михаил Конаровский, который работал чрезвычайным и полномочным послом России на Шри-Ланке, в Мальдивской республике, в Афганистане (с 2000 по 2004 годы) и Хорватии, получил серьезную травму ноги на Ярославском вокзале в Москве. Об этом сообщил «МК».
Инцидент произошел 5 августа в 13:45. В материале уточняется, что Конаровский серьезно травмировал ногу, когда выходил из электрички, прибывшей из Пушкино в Москву. Мужчина оступился, зацепился ботинком за перрон и упал между платформой и поездом.
Конаровского с серьезным переломом госпитализировали в больницу. Мужчине предстоит лечение в течении двух месяцев.
Ранее стало известно, что группа Garbage объявила об отмене оставшихся концертов в 2024 году из-за травмы, которую получила солистка Ширли Мэнсон, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru