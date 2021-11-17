СМИ: Экс-помощник главы Минфина погиб при взрыве
Бывший помощник министра финансов РФ Михаил Коробкин погиб в результате взрыва в своем доме в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства подтвердил данные Telegram-канала Baza, ранее сообщившего о гибели Коробкина. Отмечалось, что инцидент произошел 15 ноября, на месте происшествия обнаружили предметы, напоминающие патроны для оружия времен Великой Отечественной войны и порох. По данным следователей, экс-помощник министра коллекционировал оружие, в том числе снаряжение времен войны, амуницию и патроны, пишет Ura.ru.
Как сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник в региональном управлении Следственного комитета РФ, взрыв произошел из-за распиливания мужчиной боеприпаса. Коробкин скончался на месте от полученных телесных повреждений. СК начал проверку.
Силовые структуры пока не предоставили официальных комментариев по инциденту.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+36 818 / сут.
Умерли
258 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 891 / сут.
- Минобороны Армении расказало о потерях после боев с Азербайджаном
- СМИ: Экс-помощник главы Минфина погиб при взрыве
- Правительство утвердило список районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий
- В Роспотребнадзоре предупредили россиян о риске заражения вирусом Коксаки
- Мясников назвал провоцирующий появление тромбов витамин
- ФАС разработала предложения по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо
- На Украине рассказали о плане США по остановке «Северного потока-2»
- СМИ: Шесть стран НАТО вошли в топ-10 получателей секретного экспорта из России
- В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
- Российские туроператоры предупредили об угрозе банкротства более 60% отрасли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru