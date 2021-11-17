СМИ: Экс-помощник главы Минфина погиб при взрыве

Собеседник агентства подтвердил данные Telegram-канала Baza, ранее сообщившего о гибели Коробкина. Отмечалось, что инцидент произошел 15 ноября, на месте происшествия обнаружили предметы, напоминающие патроны для оружия времен Великой Отечественной войны и порох. По данным следователей, экс-помощник министра коллекционировал оружие, в том числе снаряжение времен войны, амуницию и патроны, пишет Ura.ru.

Как сообщает РИА ФАН со ссылкой на источник в региональном управлении Следственного комитета РФ, взрыв произошел из-за распиливания мужчиной боеприпаса. Коробкин скончался на месте от полученных телесных повреждений. СК начал проверку.

Силовые структуры пока не предоставили официальных комментариев по инциденту.

