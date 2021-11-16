Силовики ликвидировали мужчину при попытке взрыва гранаты в Гагре

Перестрелка между сотрудниками милиции и двумя вооруженными мужчинами произошла в Абхазии при задержании подозреваемых. Один из граждан был уничтожен при попытке взрыва гранаты, второй ранен.

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Как сообщили в пресс-службе МВД Абхазии, инцидент произошел в Гагре. Отмечается, что вооруженные граждане — жители п. Бзыпта Гагрского района, у них имелся револьвер, обрез ружья и ручная граната.

«При попытке осуществить взрыв смертельное ранение получил Кетия Амир Феликсович 1999 года рождения, доставлен в медучреждение и взят под охрану гражданин 1998 года рождения Хагуш Омар Ремзиевич, получивший ранение в область плеча», — цитирует ТАСС сообщение МВД.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПерестрелкаАбхазия
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