Силовики ликвидировали мужчину при попытке взрыва гранаты в Гагре
Перестрелка между сотрудниками милиции и двумя вооруженными мужчинами произошла в Абхазии при задержании подозреваемых. Один из граждан был уничтожен при попытке взрыва гранаты, второй ранен.
Как сообщили в пресс-службе МВД Абхазии, инцидент произошел в Гагре. Отмечается, что вооруженные граждане — жители п. Бзыпта Гагрского района, у них имелся револьвер, обрез ружья и ручная граната.
«При попытке осуществить взрыв смертельное ранение получил Кетия Амир Феликсович 1999 года рождения, доставлен в медучреждение и взят под охрану гражданин 1998 года рождения Хагуш Омар Ремзиевич, получивший ранение в область плеча», — цитирует ТАСС сообщение МВД.
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