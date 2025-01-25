Страна, где находится актер Смольянинов, отказала РФ в правовой помощи
Государство, где находится заочно арестованный в России актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отказала российским следователям в правовой помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, российская сторона обращалась к стране, где скрывается артист-иноагент. Москва направляла запрос о правовой помощи и предоставлении информации.
«Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе», — отметили правоохранители.
Смольянинов уехал из РФ после начала специальной военной операции, предположительно, он находится в Латвии. Актер заочно арестован по статьям о возбуждении ненависти и вражды, а также о распространении фейков об армии России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru