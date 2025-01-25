Страна, где находится актер Смольянинов, отказала РФ в правовой помощи

По данным агентства, российская сторона обращалась к стране, где скрывается артист-иноагент. Москва направляла запрос о правовой помощи и предоставлении информации.

«Компетентные органы иностранного государства отказали в запросе», — отметили правоохранители.

Смольянинов уехал из РФ после начала специальной военной операции, предположительно, он находится в Латвии. Актер заочно арестован по статьям о возбуждении ненависти и вражды, а также о распространении фейков об армии России.

