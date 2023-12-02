СМИ: Экс-министр транспорта Чувашии Осипов задержан

Силовики задержали бывшего министра транспорта Чувашии Владимира Осипова в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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«В настоящее время ... Осипов задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов», — указал собеседник агентства.

Подробности дела пока не известны.

В конце сентября в чувашских Минтрансе и Минфине прошли обыски, силовики изъяли документы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным правоохранителей, меры связаны со строительством и ремонтом дорог на территории региона. Спустя несколько дней Осипов ушел в отставку. Министр транспорта руководил своим ведомством с 2020 года.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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