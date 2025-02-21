СМИ: Экс-главу управления делами Нижегородской области задержали за кражу
Бывшего исполняющего обязанности начальника управления делами Нижегородской области Юрия Бортникова задержали сотрудники силовых структур. Его подозревают в совершении крупной кражи при исполнении служебных обязанностей, сообщил Telegram-канал Ni Mash.
Сообщается, что в отношении бывшего чиновника избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Бортников уволился полгода назад, после этого против него было возбуждено уголовное дело.
Ранее советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова задержали силовики, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru