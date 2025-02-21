СМИ: Экс-главу управления делами Нижегородской области задержали за кражу

Сообщается, что в отношении бывшего чиновника избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Бортников уволился полгода назад, после этого против него было возбуждено уголовное дело.

Ранее советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова задержали силовики, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

