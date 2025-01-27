СМИ: Экс-главу района Курганской области осудили за превышение полномочий
Экс-главу администрации Притобольного района Курганской области Николая Иванова приговорили к шести годам лишения свободы условно по статье «Превышение должностных полномочий», сообщило издание URA.RU со ссылкой на приближенные к правоохранительным органам источники.
Судом установлено, что бывший чиновник приобрел в 2015 году для сирот некачественное жилье, несоответствующее муниципальным договорам. Ущерб от действий Иванова превысил 3,9 млн рублей.
Кроме того, Иванов 2,5 года не сможет занимать руководящие должности.
Ранее министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева задержали по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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