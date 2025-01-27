СМИ: Экс-главу района Курганской области осудили за превышение полномочий

Судом установлено, что бывший чиновник приобрел в 2015 году для сирот некачественное жилье, несоответствующее муниципальным договорам. Ущерб от действий Иванова превысил 3,9 млн рублей.

Кроме того, Иванов 2,5 года не сможет занимать руководящие должности.

Ранее министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева задержали по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

