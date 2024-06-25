СМИ: Экс-глава Сергокалинского района задержан по статье УК о мелком хулиганстве

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров, уволенный после терактов, задержан по статье УК о мелком хулиганстве, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным СМИ, следствие рассматривает вопрос о предъявлении бывшему главе района обвинения в пособничестве терроризму.

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Омаров, чьи родственники участвовали в терактах, был освобождён от должности 24 июня. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов. Он напомнил, что Омарова также исключили из партии «Единая Россия». При этом глава республики отметил, что не намерен высказываться на тему степени вины или участия экс-чиновника, так как это прерогатива следственных органов.

Ранее в СМИ появилась информация, что среди ликвидированных в Дагестане террористов — двое сыновей Омарова, а также его племянник, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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