СМИ: Экс-глава Сергокалинского района задержан по статье УК о мелком хулиганстве

Омаров, чьи родственники участвовали в терактах, был освобождён от должности 24 июня. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов. Он напомнил, что Омарова также исключили из партии «Единая Россия». При этом глава республики отметил, что не намерен высказываться на тему степени вины или участия экс-чиновника, так как это прерогатива следственных органов.

Ранее в СМИ появилась информация, что среди ликвидированных в Дагестане террористов — двое сыновей Омарова, а также его племянник, передает «Радиоточка НСН».

