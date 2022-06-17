СМИ: экс-глава «Росвооружения» Огарев был найден мёртвым в Подмосковье

Бывший руководитель «Росвооружения» Алексей Огарев был найден мёртвым у себя дома в посёлке Горки-2 в Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник агентства рассказал, что, по предварительным данным, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В Следственном комитете РФ подтвердили, что в коттеджном посёлке в Одинцовском районе было обнаружено тело 64-летнего мужчины, однако его личность не уточняется.

Ранее в Москве был найден мёртвым отставной генерал-майор Службы внешней разведки Лев Соцков, сообщает RT.

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Фото: arh.sledcom.ru
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