Миллиардер из РФ найден мёртвым в своём поместье в Англии

Российский миллиардер Михаил Уотфорд найден мёртвым в своем поместье в графстве Суррей, на юге Англии. Как сообщают британские СМИ, он был найден повешенным.

По информации The Guardian, полиция рассматривает смерть 66-летнего Михаила Уотфорда, как «необъяснимую», но она не носит подозрительный характер. Друг семьи считает, что на душевное состояние бизнесмена могли повлиять события на Украине, где он родился.

При этом Уотфорд не фигурировал в списке российских олигархов, подпадающих под санкции Великобритании из-за близости к властям РФ. Полиция Суррея сообщила, что тело предпринимателя было найдено в понедельник, 28 февраля, однако широко известно стало об этом только сейчас.

Михаил Толстошея родился в СССР на Украине, после переезда в Великобританию изменил свою фамилию на английский манер. Он сколотил состояние на нефти и газе после распада Советского Союза.

