СМИ: Экс-банкира Конаныхина объявили в международный розыск за призыв к терроризму
Российские следователи объявили в международный розыск одного из первых банкиров постсоветской России Александра Конаныхина, заочно предъявив обвинение в призывах к терроризму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, Лефортовский суд Москвы заочно избрал в отношении бизнесмена меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания.
В отношении Конаныхина зарегистрированы материалы дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. На данный момент Конаныхин скрывается от следствия за границей.
В 2007 году Конаныхин получил политическое убежище в США. Ему удалось доказать в суде, что в случае депортации в Россию ему грозит смертельная опасность, так как он является «откровенным критиком президентов Ельцина и Путина», напоминает «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru