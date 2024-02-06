СМИ: Экс-банкира Конаныхина объявили в международный розыск за призыв к терроризму

Российские следователи объявили в международный розыск одного из первых банкиров постсоветской России Александра Конаныхина, заочно предъявив обвинение в призывах к терроризму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Лефортовский суд Москвы заочно избрал в отношении бизнесмена меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания.

Московский суд заочно арестовал Алексея Арестовича

В отношении Конаныхина зарегистрированы материалы дела по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. На данный момент Конаныхин скрывается от следствия за границей.

В 2007 году Конаныхин получил политическое убежище в США. Ему удалось доказать в суде, что в случае депортации в Россию ему грозит смертельная опасность, так как он является «откровенным критиком президентов Ельцина и Путина», напоминает «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:РозыскСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры