СМИ: Экс-банкира Конаныхина объявили в международный розыск за призыв к терроризму

Российские следователи объявили в международный розыск одного из первых банкиров постсоветской России Александра Конаныхина, заочно предъявив обвинение в призывах к терроризму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Лефортовский суд Москвы заочно избрал в отношении бизнесмена меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента задержания.