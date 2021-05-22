СМИ: Двум военным летчикам пришлось катапультироваться на крымском аэродроме

На военном аэродроме в крымском городе Саки двум летчиком пришлось катапультироваться при подготовке к вылету из самолета Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

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«В пятницу в 18:50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги», — сообщает собеседник информагентства.

Факт катапультирования также подтверждают источники «Известий».

Су-30СМ - модификация российского двухместного многоцелевого тяжелого истребителя. Стоит на вооружении ВВС России и ряда зарубежных стран.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияПроисшествиеКрымСамолет
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