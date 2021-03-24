На аэродроме под Калугой погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22

Три человека погибли в результате инцидента с бомбардировщиком Ту-22М3, сообщает «РЕН ТВ».

Экипаж Ту-22 сумел посадить самолет с отказавшим двигателем

Происшествие случилось на аэродроме Шайкова в Калужской области. На стоянке нештатно сработали системы катапультирования. В результате недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили смертельные травмы.

Комиссия ВКС России обследует бомбардировщик и установит все причины произошедшего.

Ранее пилотов, которые сумели посадить боевой сверхзвуковой самолет Ту-22М3 с отказавшим двигателем в Астраханской области, представили к государственным наградам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолётБомбардировщик
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