На аэродроме под Калугой погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22

Происшествие случилось на аэродроме Шайкова в Калужской области. На стоянке нештатно сработали системы катапультирования. В результате недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили смертельные травмы.

Комиссия ВКС России обследует бомбардировщик и установит все причины произошедшего.

Ранее пилотов, которые сумели посадить боевой сверхзвуковой самолет Ту-22М3 с отказавшим двигателем в Астраханской области, представили к государственным наградам.

