На аэродроме под Калугой погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22
Три человека погибли в результате инцидента с бомбардировщиком Ту-22М3, сообщает «РЕН ТВ».
Происшествие случилось на аэродроме Шайкова в Калужской области. На стоянке нештатно сработали системы катапультирования. В результате недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили смертельные травмы.
Комиссия ВКС России обследует бомбардировщик и установит все причины произошедшего.
Ранее пилотов, которые сумели посадить боевой сверхзвуковой самолет Ту-22М3 с отказавшим двигателем в Астраханской области, представили к государственным наградам.
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