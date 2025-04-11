СМИ: Двоих человек задержали на отпевании Паши Техника
Сотрудники полиции задержали у столичного храма Петра и Павла, где проходит отпевание рэп-исполнителя Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), двоих человек. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Уточняется, что один из задержанных, запускавший дрон над храмом, является другом музыканта — он собирал средства на лечение рэпера. Кроме того, правоохранители задержали вышедшую на проезжую часть девушку.
Напомним, рэпер умер от септического шока 4 апреля в больнице в Таиланде на 41-м году жизни.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» заявил, что место на кладбище для Паши Техника оплатил сын художника Никаса Сафронова Лука.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru