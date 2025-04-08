В России снимут фильм о рэпере Паше Технике
8 апреля 202513:58
Начались съемки фильма о рэпере Паше Технике, сообщается в официальном Telegram-канале исполнителя.
Уточняется, что в проекте примут участие все, кто находился с артистом в последние дни его жизни в Таиланде.
Как рассказали близкие артиста, видео будет доступно для просмотра на YouTube.
Паша Техник умер 5 апреля в одной из больниц Таиланда. Музыканту было 40 лет. Ранее сообщалось, что причиной смерти рэпера стала легочная инфекция, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru