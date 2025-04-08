В России снимут фильм о рэпере Паше Технике

Уточняется, что в проекте примут участие все, кто находился с артистом в последние дни его жизни в Таиланде.

Как рассказали близкие артиста, видео будет доступно для просмотра на YouTube.

Паша Техник умер 5 апреля в одной из больниц Таиланда. Музыканту было 40 лет. Ранее сообщалось, что причиной смерти рэпера стала легочная инфекция, напоминает «Радиоточка НСН».

