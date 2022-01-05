СМИ: Двое военных погибли при освобождении аэропорта в Алма-Ате

Двое военных погибли в ходе проведения операции по освобождения аэропорта от участников протестов в Алма-Ате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную прессу.

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Ранее сообщалось, что во время беспорядков в Казахстане погибли восемь сотрудников полиции и военных Нацгвардии, еще 317 человек получили ранения.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.

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ФОТО: РИА Новости / Тимур Батыршин
ТЕГИ:ВоенныеКазахстан
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