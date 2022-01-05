СМИ: Двое военных погибли при освобождении аэропорта в Алма-Ате

Ранее сообщалось, что во время беспорядков в Казахстане погибли восемь сотрудников полиции и военных Нацгвардии, еще 317 человек получили ранения.

Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. Правительственная комиссия Казахстана объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11), однако это не остановило митингующих.

