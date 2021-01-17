СМИ: Двое моряков с затонувшего в Черном море сухогруза могли погибнуть
17 января 202114:29
Два члена команды с затонувшего у берегов Турции российского сухогруза Arvin могли погибнуть.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Ранее в российском посольстве в Турции сообщили, что весь экипаж отечественного сухогруза, потерпевшего крушение у берегов Турции, остался в живых.
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17 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru