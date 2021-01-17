Посольство РФ в Турции: Погибших при крушении сухогруза в Черном море нет

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российского диппредставительства в Турции.

Все члены команды живы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Спасение трех членов экипажа затонувшего российского сухогруза подтвердил губернатор провинции Синан Гюнер.

Ранее стало известно о начале поисково-спасательной операции у побережья Турции 15 членов эпипажа российского сухогруза, затонувшего в Черном море.