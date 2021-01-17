Посольство РФ в Турции: Погибших при крушении сухогруза в Черном море нет
По предварительным данным посольства России в Турции, погибших при крушении отечественного сухогруза в турецкой акватории Черного моря нет.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российского диппредставительства в Турции.
Все члены команды живы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Спасение трех членов экипажа затонувшего российского сухогруза подтвердил губернатор провинции Синан Гюнер.
Ранее стало известно о начале поисково-спасательной операции у побережья Турции 15 членов эпипажа российского сухогруза, затонувшего в Черном море.
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