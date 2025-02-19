СМИ: Двое детей впали в кому в Краснодаре после того, как съели чупа-чупс

Двое детей попали в реанимацию в Краснодаре, после того, как накануне съели конфету чупа-чупс. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что семилетняя ученица краснодарской гимназии «Лидер» вместе с младшим братом съели сосательную конфету вчера вечером, после чего почувствовали себя плохо. В последствии оба ребенка впали в кому и были доставлены в реанимацию.

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Сейчас дети находятся в сознании. Медики выясняют, был ли именно чупа-чупс причиной ухудшения их состояния здоровья.

Ранее Роскомнадзор выявил в кафе-пекарне на юго-западе Москвы, где мужчина пытался отравить своего знакомого ртутью, грубые нарушения, в следствии чего приостановил работу заведения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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