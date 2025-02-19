СМИ: Двое детей впали в кому в Краснодаре после того, как съели чупа-чупс
Двое детей попали в реанимацию в Краснодаре, после того, как накануне съели конфету чупа-чупс. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что семилетняя ученица краснодарской гимназии «Лидер» вместе с младшим братом съели сосательную конфету вчера вечером, после чего почувствовали себя плохо. В последствии оба ребенка впали в кому и были доставлены в реанимацию.
Сейчас дети находятся в сознании. Медики выясняют, был ли именно чупа-чупс причиной ухудшения их состояния здоровья.
Ранее Роскомнадзор выявил в кафе-пекарне на юго-западе Москвы, где мужчина пытался отравить своего знакомого ртутью, грубые нарушения, в следствии чего приостановил работу заведения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тейлор Свифт в пятый раз возлавила список самых успешных артистов года
- Пропавшие туристы в Архызе не были зарегистрированы в МЧС
- В Петербурге дефицит участковых составляет 45%
- Литва передаст Украине военную помощь на €80 млн
- Глава IBU заявил, что возвращение биатлонистов РФ и Белоруссии не обсуждается
- Обвинение запросило 4,5 года колонии угрожавшему Мизулиной стримеру
- СМИ: Двое детей впали в кому в Краснодаре после того, как съели чупа-чупс
- В Турции продлили арест оставившей новорожденного ребенка в аэропорту россиянке
- Аксенов опроверг информацию о подготовке терактов в школах Керчи
- Госдума в первом чтении одобрила «невозвратные» тарифы на номера в отелях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru