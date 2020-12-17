СМИ: Двое человек ранены в результате захвата заложников недалеко от Парижа

По данным телеканала BGMTV, в результате происшествия двое человек получили ранения. Нападавший укрылся в здании компании.

По предварительной информации, нападавший мог быть менеджером этой компании. Предположительно, женщина, которую он взял в заложницы - его жена, а остальные заложники - это работники, которые также находились в это время в офисе.



Отмечается, что инцидент произошел около 20:00 местного времени (22:00 мск) в муниципалитете Домон, который принадлежит департаменту Валь-д'Уаз. На месте работают сотрудники антитеррористической полиции, они пытаются провести переговоры с нападавшим.



