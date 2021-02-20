СМИ: Двое человек погибли при взрыве в Кабуле

Взрыв в столице Афганистана убил двоих преподавателей университета Кабула. По словам представителя правоохранительных органов, бомба была прикреплена к машине одного из профессоров, сообщает Associated Press.

Террористические группировки, действующие на территории региона, не сообщали об ответственности за взрыв. Оба погибших преподавателя преподавали в университете историю Ислама.

Один из убитых, Мубашир Муслимьяр, ранее был задержан спецслужбами Афганистана по подозрению в распространении идеологии ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Правоохранители не предъявили ему обвинение, позже он был освобожден.

Заместитель губернатора Кабула погиб при взрыве в Афганистане

Волна насилия усилилась в Афганистане после замедления мирных переговоров между Катаром, Талибаном (движение запрещено в РФ) и Афганистаном. Полиция продолжает расследование обстоятельств взрыва, на месте происшествия работает бригада саперов.



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